Das Lösen eines Zauberwürfels könnte der Schlüssel zum Glück sein

Neuen Forschungsergebnissen zufolge könnte das Lösen eines Zauberwürfels das Geheimnis sein, um Ihr Glück zu steigern und eine positivere psychische Gesundheit insgesamt zu entwickeln. Die Leute lösen schon seit Jahrzehnten Rubik's Cubes, aber in letzter Zeit beteiligen sich die Leute an Wettbewerben, bei denen sie nicht nur versuchen, Würfel so schnell wie möglich zu lösen.

Egal, ob du den Würfel mit verbundenen Augen, mit einer Hand oder so schnell wie möglich löst, laut Experten könnte dies deine allgemeine psychische Gesundheit verbessern. Auch wenn du dich nicht unbedingt selbst herausforderst, kann dir allein das Lösen des Würfels gut tun.

"Speedcubing befriedigt das grundlegende psychologische Bedürfnis nach Kompetenz, dem Gefühl von Effektivität und Meisterschaft", erklärt Dr. Beloborodova gegenüber der BBC. Aber laut Dr. Julia Christensen, Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Deutschland, löst das Lösen des Würfels auch andere Reaktionen aus.

"Ehrfurcht, Schönheit, bewegt zu sein, all das sind ästhetische Emotionen, und sie zu erleben, gibt uns ein extremes Glücksgefühl", sagte sie. "Wenn zum Beispiel ein Muster das richtige Muster ist, wenn eine Bewegung auf dem Würfel besonders erstaunlich ist, können diese ästhetischen Emotionen transformative Erfahrungen hervorrufen."

