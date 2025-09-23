Das London Games Festival kehrt Mitte April 2026 zurück

HQ

Jedes Jahr im Frühling dient London als Drehscheibe für ein Gaming-Event, das darauf abzielt, die Videospielindustrie des Landes ins Rampenlicht zu rücken und gleichzeitig ein großartiger Ort zu sein, um sich zu vernetzen und Leute aus der Branche zu treffen. Diese ist als London Games Festival bekannt und wird nach einigen Jahren des Betriebs im Jahr 2026 für ihre bisher größte Veranstaltung wieder da sein.

Uns wurde gesagt, dass die London Games Festival 2026 zwischen dem 13. und 19. April stattfinden wird und dass es dank des Umzugs in einen größeren Veranstaltungsort, der mehr Besucher und Studios aufnehmen kann, der bisher größte sein wird. Der neue Veranstaltungsort gilt für den Hauptausstellungsteil des Festivals, der vom 16.New Game Plus bis 17. April stattfindet und nun im Exhibition in White City zu sehen sein wird, einem Veranstaltungsort, der etwa doppelt so groß sein soll wie der frühere Veranstaltungsort.

Darüber hinaus wird das Festival weitere Leckerbissen und aufregende Angebote bieten, darunter ein branchenorientiertes B2B-Element, das vom 14. bis 15. April stattfindet und als Ort für "Studio-to-Investor-Pitch-Meetings" dient, aber auch als Ort, an dem Co-Development- und Self-Publishing-Projekte ins Rampenlicht gerückt werden.

Hinzu kommt die Rückkehr von Screen Play am 15. April, die als eintägige Konferenz dienen wird, die Spiele, Film und Fernsehen miteinander verbindet. Es wird auch Side Events geben, die von Partnern, Community-Gruppen und Spielefirmen durchgeführt werden, und am Freitag, dem 17. August, wird auch die BAFTA Games Awards stattfinden.

Justine Simons OBE, stellvertretende Bürgermeisterin für Kultur und Kreativwirtschaft, erklärte: "Es ist eine großartige Nachricht, dass das London Games Festival im nächsten Jahr größer und besser als je zuvor zurückkehren wird. Seit über einem Jahrzehnt ist es immer stärker geworden und zieht erfolgreich Menschenmassen aus der ganzen Welt an, um London zu besuchen und Geschäfte zu machen. Die Expansion und der Umzug in einen größeren Veranstaltungsort zeigen ihre Bedeutung und bestätigen Londons Position als weltweit führende Glücksspielhauptstadt, während wir weiterhin ein besseres London für alle aufbauen."

Das Festival wird auch vom Bürgermeister von London unterstützt und gilt als Schlüssel zur Generierung von Investitionen in die britische Spieleindustrie, da seit seinem Start im Jahr 2016 angeblich Geschäfte im Wert von 110 Millionen Pfund abgeschlossen wurden.