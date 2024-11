Das London Games Festival kehrt im April zurück

HQ

Eine der größten Veranstaltungen im britischen Spielekalender findet jedes Frühjahr statt, wenn Unternehmen aller Größenordnungen und Größen in die Hauptstadt kommen, um an der London Games Festival teilzunehmen. Es passiert oft im April und dauert etwa 10 Tage und für 2025 wird das wieder der Fall sein.

Uns wurde gesagt, dass das London Games Festival zwischen dem 2. und 13. April zurückkehren wird und dass es auch ein Side Events Festival geben wird, das zwischen dem 7. und 13. April als Teil der Veranstaltung stattfindet.

Was das Angebot der London Games Festival im Jahr 2025 betrifft, so beginnt der vollständige Zeitplan mit einer New Game Plus Expo am 2. und 3. April, auf der eine Vielzahl von Spielen auf Plattformen aus der ganzen Welt präsentiert wird. Darauf folgt dann der BAFTA Games Awards am 8. April, am selben Tag, an dem der Games Finance Market beginnt, bevor er am 9. April schließt.

Am 10. April wird es dann eine Screen Play -Veranstaltung geben, bei der die Teilnehmer kreative Kooperationen erkunden können, während Now Play This eröffnet wird und seine viertägige Laufzeit beginnt, bei der experimentelles Spieldesign im Vordergrund steht. Für den 11. und 12. April ist ebenfalls eine Rückkehr zum Trafalgar Square für die Games Festival am Denkmal geplant, damit auch die Öffentlichkeit das Geschehen genießen kann.

Hier finden Sie den vollständigen Zeitplan und weitere Details zu den einzelnen Teilen des Festivals.