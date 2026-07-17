Das London Games Festival kehrt im April 2027 mit einem neuen Veranstaltungsort im Zentrum Londons zurück

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In den letzten Jahren ist das London Games Festival in beeindruckendem Tempo gewachsen. Nach der Fusion von EGX und MCM Comic Con fehlt dem Vereinigten Königreich ein erstklassiges Videospiel-Event, und das London Games Festival wird zunehmend zu dieser Lösung.

Das Event ist besonders erfolgreich, da es innerhalb einer Woche eine Vielzahl von Spiele-Events in ganz London kombiniert. Es gibt Vorträge und Panels bei Veranstaltungen wie Screen Play, anderen Branchen- und B2B-Programmen bei Games Finance Market und Ensemble, großen konsumorientierten und branchenorientierten Optionen wie New Game Plus und natürlich auch die BAFTA Games Awards, die in dieser Zeit stattfinden.

Nach dem bisher erfolgreichsten London Games Festival Anfang dieses Jahres, an dem Gamereactor teilnahm (sowohl für die New Game Plus- als auch die BAFTA Games Awards-Events), wurde nun bestätigt, dass auch das London Games Festival 2027 zurückkehren wird, mit einem erweiterten Veranstaltungsort, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Termine für LGF 2027 sind vom 12. bis 19. April, aber die Hauptveranstaltungen finden zwischen dem 15. und 17. April am neuen Standort des Business Design Centre an einem zentraleren Standort in der englischen Hauptstadt statt. Das Business Design Centre wird New Game Plus und Games Finance Market beherbergen, und was die anderen bestätigten Veranstaltungen für LGF 2027 betrifft, so wird uns mitgeteilt, dass auch die folgenden Events zurückkehren werden.



BAFTA Games Awards in der Queen Elizabeth Hall in Southbank (wahrscheinlich am 16. April)



Drehbuch im BFI Southbank am 14. April



Friday Late: Videospiele im V&A in South Kensington am 16. April



Ensemble vom 16. bis 17. April (Tournee an mehreren Orten)



Wir erwarten eine vollständigere Liste von Aktivitäten und Rednern, je näher wir der Rückkehr des London Games Festival kommen.