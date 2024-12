Das Ligue-1-Spiel PSG-Lyon am vergangenen Sonntag wurde wegen homophober Gesänge abgebrochen

HQ

Paris Saint-Germain fand nach zwei Unentschieden in Folge mit einem 3:1-Sieg gegen Olympique Lyonnais (Fünfter der Ligue 1) wieder auf die Beine. Das Spiel zeichnete sich jedoch nicht durch die Tore von Demblé und Gonçalo Ramos aus, sondern dadurch, dass es für einige Minuten unterbrochen wurde.

In der 52. Minute entschied Schiedsrichter Benoît Bastien, das Spiel zu unterbrechen, bis die beleidigenden Gesänge einiger PSG-Fans verstummten. Sie skandierten "les lyonnais sont des salopes ", was so viel bedeutet wie "die Lyonnais sind Schlampen".

Drei PSG-Spieler, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma und Vitinha, gingen zur Tribüne, wo die PSG-"ultras " sie auffordern sollten, aufzuhören. Wäre das Spiel nicht mit PSG-Fans fortgesetzt worden, hätte es mit einer Niederlage enden können, woran der Klub durch die Schilder im Stadion erinnerte. Danach skandierten die Fans "Freiheit für die Ultras".

Aber das war nicht der einzige Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende in der Ligue 1 ereignete. Während des Spiels zwischen Marseille und LOSC (Lille), das 1:1 endete, waren auch homophobe Gesänge zu hören. Das Spiel wurde vom Schiedsrichter nicht unterbrochen, aber die Beleidigungen wurden später zurückgewiesen.