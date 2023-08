Das letzte Update von Sifu erhält ein Veröffentlichungsdatum in einem neuen Trailer

HQ

Ben hat Sifu wirklich genossen, als es letztes Jahr zum ersten Mal auf den Markt kam, auch wenn er nicht so heiß darauf war wie deiner. Das ist einer der Gründe, warum es viel Spaß gemacht hat zu sehen, wie Sloclap das Spiel weiterhin mit vielen kostenlosen Updates und Erweiterungen unterstützt. Es ist jedoch an der Zeit, dass die Entwickler weitermachen. Wir wussten bereits, dass das letzte Update im September erscheinen würde, und jetzt wissen wir genau, wann.

Der heutige Trailer verrät, dass das letzte Update von Sifu am 7. September verfügbar sein wird, und zeigt uns auch einige der neuen dynamischen Arenen und vom Film inspirierten Outfits, die darin enthalten sind. Leider gibt uns die Pressemitteilung kein Update zur Nintendo Switch-Version, so dass es so aussieht, als ob diese bis dahin nicht fertig sein wird.