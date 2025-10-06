Das letzte Update für Millennia, den Civilization-Konkurrenten von Paradox, ist da

HQ

Es ist das Ende einer Ära für den Konkurrenten von Entwickler C. Prompt Games und Publisher Paradox Interactive Civilization, bekannt als Millennia. Nach dem Start im März 2024 und der ungleichmäßigen Aufnahme durch die Fans wurde bereits beschlossen, das Spiel den Weg des Dodo gehen zu lassen.

In einem neuen Steam-Blogbeitrag wird erwähnt, dass Millennia nun sein finales Update und Patch erhalten hat. Es wird keinen weiteren Support für das Spiel geben, auch wenn es auf absehbare Zeit zugänglich bleiben wird.

Der Beitrag des ehemaligen Community-Managers Katten erklärt: "Mit diesem Patch nähern wir uns leider dem Ende eines Zeitalters. Dies wird der letzte Patch für Millennia sein, dank C Prompt für ihre Arbeit und Unterstützung dieses Spiels. Wir bei Paradox werden für Millennia nicht mehr auf Community-Plattformen aktiv sein, aber ihr könnt weiterhin auf uns zählen, wenn es um Unterstützung geht, und das Spiel wird auf unbestimmte Zeit spielbar bleiben.

"Wir möchten uns bei euch allen dafür bedanken, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt, bei allen, die unser Spiel gespielt und unterstützt haben. Du warst bei uns von den Anfängen der Antike bis hin zu deinen wildesten atomaren Ambitionen, und es war eine Erfahrung für die Ewigkeit."

Das Spiel wird zwar nicht weiter wachsen, aber wenn Sie es selbst erleben möchten, können Sie ein Exemplar von Millennia ergattern, das heute zum Preis von 17,49 £ auf Steam angeboten wird, was einer Reduzierung von 50 % gegenüber der üblichen Bewertung entspricht.