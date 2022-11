Das letzte Kapitel von Assassin ist früh da

HQ

Das letzte DLC-Update "The Last Chapter" von Assassin's Creed Valhalla, das am 6. Dezember erscheinen soll, wurde eine Woche früher als geplant veröffentlicht.

Der Last Chapter DLC beendet Eivors Saga und bereitet sich auf den nächsten Titel Assassin's Creed Mirage vor, mit dem die Serie zu ihren Stealth-Wurzeln zurückkehren wird. Trotz gemischter Reaktionen auf Valhallas DLC insgesamt haben die Fans ihr Lob für den Titel als Ganzes geteilt, da seine Zeit in der Sonne zu Ende geht.

Für den Zugriff auf den DLC The Last Chapter ist kein Kauf erforderlich, aber Fans müssen die Hauptgeschichte des Spiels abgeschlossen, alle Ziele des Ordens der Alten eliminiert und die Asgard- und Jotunheim-Handlung beendet haben.