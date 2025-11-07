Das Lego Star Trek U.S.S. Enterprise-Set kostet £350

Lego hat einen richtigen Blick auf das kommende Set geworfen, das Star Trek 's U.S.S. Enterprise brickt. Als Teil der Premium-Reihe Icons wird dies ein teurer und detaillierter Sammlerbau sein, der 3.600 Teile verwendet, um ein Modell zu erstellen, das über 10,5" hoch, 23,5" lang und 18,5" breit ist.

Ja, das wird viel Platz in Ihrem Zuhause einnehmen, und ebenso wird ein Set dieser Größe nicht billig sein, da Lego 349,99 £/399,99 € für eine Einheit verlangt. Zugegeben, Sie erhalten viele zusätzliche Extras, denn das Set enthält eine abnehmbare Kommandountertasse, einen sekundären Rumpf, Warpgondeln mit roten und blauen Details, eine aufklappbare Shuttlebucht mit zwei Mini-Shuttlepods und neun Minifiguren, darunter Captain Jean-Luc Picard, Commander William Riker, Worf, Data, Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan und Wesley Crusher. Es hat sogar ein abgewinkeltes Display mit The Next Generation -Branding.

Das Set wird am 28. November für alle verfügbar sein und wenn ihr zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember eine Einheit ergattert, erhaltet ihr auch ein Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod -Set.

