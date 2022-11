Das Leben von World of Warcraft-Legende Mats "Ibelin" Steen wird zum Film

HQ

1993 erhielten Mats Steens Eltern die Nachricht, dass ihr dreijähriger Sohn innerhalb von vier Jahren im Rollstuhl sitzen würde. Es war schicksalhaft und es gab nichts, was irgendjemand tun konnte, um diese tragische Tatsache zu ändern. Bei dem norwegischen Jungen war Duchenne-Muskeldystrophie diagnostiziert worden, eine seltene Krankheit, die Muskelschwund verursacht. Infolgedessen würden sich seine Muskeln nie normal entwickeln und schließlich vollständig zerstört werden. Es war eine ebenso düstere wie unvermeidliche Prognose, bei der nicht nur ein normales Leben unmöglich wäre, sondern auch kein langes, laut Statistik selten länger als 20 Jahre.

Mats wurde 25 Jahre alt und beeinflusste zu seinen Lebzeiten viele Menschen um sich herum. Vor allem online, wo er in World of Warcraft als Ibelin bekannt war. Als sein Körper nicht mehr aushielt, kamen Menschen aus der ganzen Welt, um ihr tiefstes Beileid auszudrücken, und Geschichten darüber, wie er die Gemeinschaft inspiriert und berührt hatte, begannen sich schnell zu verbreiten, sehr zur Überraschung seiner Eltern. Sie dachten, er hätte wegen seiner Behinderung eine isolierte Existenz gewählt, allein mit nur seinen Gedanken an Gesellschaft, aber tatsächlich hatte er viele Freunde. Eine Gemeinschaft, die sich seiner Situation zunächst nicht bewusst war, begann allmählich, sein tägliches Leben in einem persönlichen Blog zu teilen, in dem er über sein Leben und die Herausforderungen schrieb, denen er als Rollstuhlfahrer gegenüberstand. Bei der Beerdigung sagte sein Vater, dass Mats in den letzten zehn Jahren seines Lebens zwischen 15 und 20.000 Stunden gespielt habe, was mehr als ein Vollzeitjob für über zehn Jahre ist.

Dies ist natürlich eine Lebensgeschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, und jetzt berichtet Collider , dass Mats Steens 25-jähriges Leben tatsächlich auch ein Film wird. Das Oscar-prämierte Studio Vendôme Pictures (CODA) hat das Drama angekündigt, bei dem Morten Tyldum Regie führen wird, der international vor allem für The Imitation Game und national mit Filmen wie The Headhunters bekannt ist, aber Tyldum steht auch hinter der exzellenten Miniserie Defending Jacob. Hier ist, was er über die ehrenvolle Aufgabe zu sagen hat:

"Seit ich von Mats gehört und seine Familie getroffen habe, war dies eine Geschichte, die ich mit der Welt teilen musste. Diese Geschichte mit einem so außergewöhnlich talentierten Autor wie Kyle Killen (Halo) zu verfilmen und zusammen mit dem außergewöhnlichen Philippe Rousselet (CODA) bei Vendôme und meinem langjährigen Produktionspartner Guri Neby (Imitation Game) zu produzieren, fühlt sich wie ein Traum an."

Es wurde noch kein Produktionsdatum bekannt gegeben, aber der Film wird Berichten zufolge in den USA gedreht.