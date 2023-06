Das Leben unter Neonlichtern immer am Rande des Zusammenbruchs, das ist Nivalis

505 Games und das Studio Ion Lads kündigen Nivalis an, einen Lebenssimulator, in dem wir überleben und unser kleines Unternehmen zum Erfolg führen müssen, bis wir das gesamte Nachtleben der Cyberpunk-Stadt Nivalis übernehmen.

Mit einem pixeligen Design und großen offenen Umgebungen müssen wir langsam von der Unterwelt der Stadt ausgehen und einen kleinen Imbissstand eröffnen, um sie in einen immer wichtigeren und belebteren Ort zu verwandeln. Aber Vorsicht, es gibt Banden, die deine Organe rauben wollen, Polizisten werden dich für das Atmen bestrafen, und währenddessen bröckelt der Boden unter deinen Füßen. Ganz zu schweigen von "The Aseptic", dem mysteriösen Serienmörder, der keine Spuren hinterlässt. Sie können Freundschaften und Beziehungen knüpfen, die Stadt erkunden und ein Leben voller Gefahren und Möglichkeiten in der großen Neonstadt führen.

Nivalis wird 2024 für PC erscheinen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.