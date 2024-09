Das League of Legends Worlds 2024 Swiss Stage Bracket ist festgelegt

HQ

Die League of Legends World Championship ist in vollem Gange. Am vergangenen Wochenende wurde der erste Abschnitt der Aktion abgeschlossen, wobei es sich um den Play-Ins handelte. In diesem Teil kämpften acht Teams um vier Umbenennungsplätze im Hauptturnier, und vor diesem Hintergrund kennen wir nun die vier Teams, die weitergekommen sind, und die vier, die ausgeschieden sind.

Nach ein paar Tagen der Aktion haben MAD Lions KOI, GAM Esports, paiN Gaming und PSG Talon die Play-Ins überlebt, während Vikings Esports, Fukuoka HAWKS gaming, Rainbow7 und 100 Thieves eliminiert wurden.

Mit diesen Ergebnissen im Hinterkopf kennen wir auch die Klammer Swiss Stage für das Ereignis. Diese beginnt am Donnerstag und 16 Teams kämpfen um acht Plätze in der anschließenden Knockout -Gruppe. Schauen Sie sich die Klammer Swiss unten an.