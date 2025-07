Das Late-Night-TV verliert einen wichtigen Akteur, da die Late Show mit Stephen Colbert abgesetzt wurde

HQ

Es scheint, als ob das Late-Night-Fernsehen nicht mehr lange auf dieser Welt sein wird, da ein großer Name im Spiel für immer seinen Platz verliert. Die Late Show mit Stephen Colbert wird 2026 zu Ende gehen, nicht weil der Moderator ausgetauscht wird oder ein neues Zuhause findet, sondern weil CBS mit der Late Show als Konzept fertig ist.

CBS nannte finanzielle Entscheidungen als Grund für das Ende der Show. Es erweist sich als schwierig, das Late-Night-Fernsehen über Wasser zu halten, wenn jüngere Zuschauer mehr von Clips als von den Shows selbst angezogen werden. Laut Variety sprach Colbert diese Woche in einer Aufzeichnung von The Late Show über die Absetzung.

"Es ist ein fantastischer Job. Ich wünschte, jemand anderes würde es bekommen", sagte er. Als das Publikum seinen Abgang ausbuhte, fügte er hinzu: "Ich teile Ihre Gefühle. Es ist nicht nur das Ende unserer Show, sondern es ist das Ende von The Late Show auf CBS. Ich werde nicht ersetzt. Das geht alles einfach weg."

"Wir halten Stephen Colbert für unersetzlich und werden das Franchise von The Late Show in den Ruhestand schicken." CBS sagte in einer Erklärung. "Wir sind stolz darauf, dass Stephen CBS sein Zuhause nannte. Er und die Sendung werden im Pantheon der Großen in Erinnerung bleiben, die das Late-Night-Fernsehen zierten. Dies ist eine rein finanzielle Entscheidung vor einem herausfordernden Hintergrund in der späten Nacht. Es hat in keiner Weise mit der Aufführung, dem Inhalt oder anderen Dingen, die bei Paramount passieren, zu tun."

Auch wenn es uns auf der anderen Seite des großen Teichs vielleicht nicht so sehr betrifft, markiert es in den USA vielleicht das Ende einer Ära des Late-Night-Fernsehens.