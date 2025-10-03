Das kostenlose Ultimate Edition-Update von Control erscheint nächste Woche endlich für PS5 und Xbox Series X/S

HQ

Anfang des Jahres wurden Besitzer von Control 's Ultimate Edition auf dem PC mit einem neuen Update verwöhnt, das das Spiel auf verschiedene Weise verbesserte und den gefeierten Titel größtenteils hübscher machte. Die vollständigen Update-Notes für diesen Patch könnt ihr hier einsehen, aber es gibt ein auffälliges Problem, er war nur für PC und nicht für diejenigen gedacht, die Control auf PS5 und Xbox Series X/S gespielt haben.

Remedy hat zwar versprochen, dass das Update irgendwann auf Konsolen erscheinen würde, aber nie wirklich einen Zeitplan für seine Ankunft festgelegt... Bis jetzt.

Es wurde bekannt gegeben, dass PS5- und Xbox Series-Benutzer dieses Update am Montag, den 6. Oktober, erleben können. Die vollständigen Patchnotes wurden noch nicht veröffentlicht und werden auch am Montag erscheinen, aber erwarten Sie ähnliches wie der PC-Patch vom März, der das Spiel auf den Current-Gen-Konsolen noch besser aussehen und spielen lassen sollte.