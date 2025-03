Das Konto Assassin's Creed Shadows röstet Elon Musk auf X

HQ

Ende letzten Jahres tauchten Berichte auf, dass Elon Musk sowohl bei Path of Exile 2 als auch bei Diablo 4 ein echter Ass war. So gut, dass er sich bald als eine Art Weltmeister qualifizieren könnte, was dazu führt, dass die Leute die Leistungen in Frage stellen.

Es überrascht nicht, dass der Verdacht richtig war und im Januar der Betrug aufgedeckt wurde. Elon Musk hatte betrogen und Leute bezahlt, um für ihn zu spielen. Genau das wurde zur Munition, als er vor ein paar Stunden beschloss, einen Versuch auf Assassin's Creed Shadows auf X zu machen, indem er die Behauptung des offiziellen Accounts, dass "Unser Spiel raus" mit dem Kommentar "Ausverkauf wäre genauer" kommentierte.

Aber... Man geht nicht unprovoziert auf einen Ninja los und der Assassin's Creed-Account antwortete mit: "Ist es das, was der Typ, der deinen Path of Exile 2-Account spielt, dir gesagt hat?"

In den anschließenden Diskussionen sagen mehrere jubelnde Menschen, dass sie das Spiel nun als Ergebnis dieses Roasts kaufen werden, aber wir wissen natürlich nicht, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Musk Assassin's Creed Shadows gerade einen kleinen Umsatzschub gegeben hat.