Das könnte die neue Stimme von Super Mario sein

Es war eine große Neuigkeit, als im August bekannt wurde, dass Charles Martinet nach drei Jahrzehnten als Stimme von Mario ersetzt werden würde (er begann sogar vor der Veröffentlichung von Super Mario 64).

Das erste Spiel, in dem wir Marios neue Stimme hören können, ist Super Mario Bros. Wonder, aber Nintendo hat nicht verraten, wer die Ehre hat, die berühmteste Videospiel-Ikone aller Zeiten zu spielen. Aber jetzt glauben wir dank IMDb zu wissen, wer es ist. Auf der offiziellen Seite des Spiels wurden nun alle Schauspieler in Super Mario Bros. Wonder aufgelistet, und Brian Hull spielt angeblich Mario und Luigi. Bevor du "wer?" sagst, lass uns hinzufügen, dass wir auch mit dem Namen nicht vertraut waren, da er zuvor hauptsächlich kleine Synchronrollen gespielt hat, wobei Dracula in Hotel Transsilvanien: Transformania sein wahrscheinlich größtes Werk war.

Es gibt auch andere Namen, die auf IMDb aufgeführt sind, wie Kenny James als Bowser und Samantha Kelly als Stimme von Peach (Rollen, die sie schon viele Male zuvor gespielt haben).

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober exklusiv für Switch und wir freuen uns sehr auf Marios neue Stimme. Wenn Brian Hull der ausgewählte Schauspieler ist, was allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde, denkst du, dass es nach einer guten Wahl klingt?