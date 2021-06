Das könnt ihr von der E3 2021 erwarten

Battlefield 6 - 9. Juni, um 16:00 Uhr / Link zum Stream

EA möchte uns diese Woche das nächste Battlefield präsentieren. Es wird einen Trailer und einige Informationen geben, damit das Internet endlich Ruhe hat. Einige Details schwirren bereits im Netz umher, also passt lieber auf. Es ist drei Jahre her, dass die Serie einen neuen Teil erhalten hat, deshalb wird es vermutlich keine Ladehemmungen geben. Holt euch im Notfall Ohrstöpsel.

Summer Game Fest - 10. Juni, um 20:00 Uhr / Link zum Stream

Produzent und Moderator Geoff Keighley verspricht auf seiner eigene Show mehr als 30 Spiele, darunter mehrere Weltpremieren und Updates zu lang erwarteten Titeln. Die Game Awards dürfen wohl ein guter Maßstab sein, wenn ihr eine Vorstellung davon bekommen wollt, was Keighleys Livestream in puncto Gäste, Überraschungen und Umfang für uns bereithält. Sony plant keine eigene E3-Veranstaltung, allerdings nimmt das Unternehmen an diesem Event teil...

Bereits am Donnerstag werden über 30 Spiele von einem beeindruckenden Teilnehmerensemble erwartet.

Netflix Geeked Week - 11. Juni, um 18 Uhr / Link zum Stream

Netflix hat in letzter Zeit viel Geld in die Spielewelt investiert, um sich Publikum zu erschließen. Auf ihrer Präsentation werden wir Trailer von kommenden Videospielverfilmungen bekommen, die im kommenden Jahr auf Netflix ausgestrahlt werden. Die zweite The-Witcher-Staffel dürfte ein Thema sein, genau wie Resident Evil.

Koch Primetime Gaming Stream - 11. Juni, um 21:00 Uhr / Link zum Stream

Koch Media plant eine große Pressekonferenz und das ist ungewöhnlich. Interessant ist auch, dass sie uns schon letzte Woche verraten haben, welche Themen sie im Zuge der E3 nicht präsentieren wollen: Dead Island, Saints Row, Metro und Timesplitters - die spannendsten Serien des Publishers sind also kein Thema. Das wird sicherlich viele enttäuschen, aber wir sind dennoch gespannt, was Koch Media zeigen möchte. Erwartet viele Ankündigungen.

Guerilla Collective Showcase - 12. Juni, um 17:00 Uhr / Link zum Stream

Falls ihr glaubt, dass Indie-Spiele auf großen Pressekonferenzen normalerweise nur ein Randthema sind, dann ist dieses Programm vermutlich auf euch zugeschnitten. Hier stehen die kleinsten Titel im Fokus und wer zu groß ist, fällt aus dem Raster. Inhalte der Präsentation kennen wir leider noch nicht, doch bestimmt warten einige sehr kreative Titel auf uns. Der erste Teil der Show fand am vergangenen Wochenende statt, hier könnt ihr die Wiederholung sehen.

Ist es endlich an der Zeit, mehr von Beyond Good & Evil 2 zu sehen? Oder werden wir nur wieder kein weiteres Splinter-Cell-Spiel bekommen?

Ubisoft Forward - 12. Juni, um 21:00 Uhr / Link zum Stream

Ubisoft verspricht einen Blick auf das nächste Rainbow-Six-Spiel, das wir bislang unter dem Titel „Quarantine" kennen. Neuigkeiten zu Far Cry 6 und Riders Republic wurden ebenfalls bestätigt, sowie Updates zu anderen Live-Service-Spielen. Weniger wahrscheinlich dürfte Beyond Good & Evil 2 oder ein neues Mario + Rabbids Kingdom Battle 2 sein, aber wir drücken die Daumen.

Devolver Direct - 12. Juni, um 22:30 Uhr / Link zum Stream

Die Meister der Magie und Unterhaltung wollen uns auch in diesem Jahr überraschen. Phantom Abyss wird ein Thema sein und etwas mit Hotline Miami wurde angedeutet. Klassische Videospiele treten bei den Veranstaltungen des Publishers beinahe etwas in den Hintergrund, aber das ist nur einer der Gründe, warum wir uns auf die Show freuen.

Gearbox Software - 12. Juni, um 23:00 Uhr / Link zum Stream

Gearbox wird uns ihr neues Spiel präsentieren, das sich angeblich mit Tiny Tina aus Borderlands beschäftigt. Konkrete Inhalte sind bislang nicht geplant, doch der beliebte Loot-Shooter wird ganz ohne Frage ein Thema der 30-minütigen Präsentation sein. Was uns sonst erwartet, ist unklar.

Xbox-Showcase (inklusive Bethesda Games) - 13. Juni, um 19:00 Uhr / Link zum Stream

Microsoft und Bethesda machen nun gemeinsame Sache, denn das eine Studio gehört dem anderen. Dass Halo Infinite enthalten ist, kann man als selbstverständlich ansehen, außerdem meinen einige, Starfield in Microsofts offizieller E3-Grafik zu erkennen. Gerüchteweise bekommen wir ein neues Forza Horizon und beim Thema Senua's Saga: Hellblade II gab es in letzter Zeit ebenfalls einiges an Bewegung. Die Gerüchteküche hat viele weitere Vermutungen (darunter ein Vampir-Rollenspiel von Arcane und Wolfenstein III von Machine Games), aber das sind alles nur Vermutungen ohne Belege.

Microsoft scheint viele aufregende Dinge vorzubereiten.

Square Enix Presents - 13. Juni, um 21:15 Uhr / Link zum Stream

In dieser Präsentation werden wir ein neues Spiel von Eidos Montreal sehen und Updates an Marvel's Avengers sind ebenfalls versprochen worden. Life is Strange: True Colors soll auch eine Rolle spielen, genauso wie Platinum Games' neues Actionspiel Babylon's Fall. Hoffentlich wird Square Enix auch etwas zu Final Fantasy zeigen, denn genau dieses Franchise wurde im Vorfeld nicht für die E3-Pressekonferenz bestätigt.

PC Gaming Show - 13. Juni, um 23:30 Uhr / Link zum Stream

Trotz mehrerer Versuche, dem PC einen prominenteren Platz auf der E3 einzuräumen, ist die Show in den letzten Jahren nicht mit großen Nachrichten gesegnet worden. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es dieses Jahr anders sein wird.

Warner Bros. - 13. Juni, um 23:00 Uhr / (Link fehlt)

Warner Bros. hat versprochen, Back 4 Blood zu zeigen, aber darüber hinaus sind keine Informationen bekannt. Berichten zufolge ist es das einzige Spiel, das sie uns zeigen wollen.

Take-Two will auf der E3 ebenfalls etwas präsentieren, ihr E3-Slot ist für den 14. Juni angesetzt. Ist es endlich an der Zeit, Red Dead Redemption 2 für die neuen Konsolen anzukündigen?

Capcom - 14. Juni, um 23:30 Uhr / Link zum Stream

Capcom wird am Montagabend noch einmal das präsentieren, was sie uns bereits in den vergangenen Wochen und Monaten vorgesetzt haben. The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin und die beiden bereits erhältlichen Spiele Monster Hunter Rise, sowie Resident Evil Village sollen ihre E3-Präsentation füllen. Die Street-Fighter-Community hätte sich sicher ebenfalls über Updates gefreut, doch bestätigt wurden entsprechende Pläne bislang nicht.

Nintendo Direct - 15. Juni, um 18:00 Uhr / Link zum Stream

Nintendo hat versprochen, mehr über Spiele zu sprechen, die im Jahr 2021 auf der Nintendo Switch verfügbar werden sollen. Das dürfte Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD und Pokémon-Legenden: Arceus (das erst im Januar erscheinen wird) umfassen, doch mehr wissen wir nicht mit Gewissheit. Obwohl Nintendo explizit bestätigte, dass sie sich auf Software konzentrieren werden, erwartet die ganze Welt gespannt auf die Ankündigung einer 4K-fähigen Nintendo Switch Pro. Ob wir etwas von Bayonetta 3 sehen oder gar Metroid Prime 4 zu Gesicht bekommen, wagen wir zu bezweifeln.

Wenn Nintendo wirklich eine neue 4K-Switch zeigen möchte, brauchen sie auch Titel, die die erwartete Grafikpracht demonstrieren können.

Bandai Namco - 15. Juni, um 23:25 / (Link fehlt)

Bandai Namco wird Anime-Fans ein gutes Programm bieten. Einige kommende Titel des Publishers sind Scarlet Nexus, Tales of Arise und The Dark Pictures: House of Ashes, doch die haben wir alle schon gesehen. Ob wir in der Präsentation noch weitere Überraschungen erhalten, ist unklar, doch wir drücken die Daumen.

E3 2021 Awards - 16. Juni, um 01:45 Uhr / Link zum Stream

Abgerundet wird die diesjährige E3 von einer Jury, die die vielversprechendsten Titel der Messe bei den E3 2021 Awards kürt. Die Preisverleihung wird sicherlich ein schöner Abschluss der größten Gaming-Messe der Welt sein.

Wir werden diesen Artikel kontinuierlich aktualisieren, sobald weitere Veranstaltungen feststehen. Haltet also Ausschau nach weiteren Zeiten und Links.