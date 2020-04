Das könnt ihr am Wochenende spielen

Zum Wochenende listen wir euch wie gewohnt ein paar Games auf, die ihr in den nächsten Tagen für lau oder als Teil einer bestehenden Online-Mitgliedschaft zocken könnt. An erster Stelle steht der Epic Game Store mit seinen regulären Werbegeschenken. Bis zum 23. April könnt ihr dort Just Cause 4 und ein Adventure namens Wheels of Aurelia erhalten. Die beiden Titel erfordern lediglich einen registrierten Account und verbleiben bei euch ohne zusätzliche Kosten.

Gearbox hat außerdem ein schönes Angebot für PC- (Steam) und Xbox-One-Spieler vorbereitet. Dort könnt ihr Borderlands: Game of the Year Edition herunterladen und bis zum 22. April kostenlos spielen. Xbox-Gold-Abonnenten nutzen in den nächsten Tagen wie gewohnt die Free Play Days, das in dieser Woche Warhammer: Chaosbane und F1 2019 enthält. Ihr müsst zwingend ein zahlender Abonnent der Xbox-Mitgliedschaft sein, um bis zum Montagmorgen darauf zugreifen zu können.

Außerdem sollten wir euch daran erinnern, dass es aktuell Knack 2 und das emotionale Adventure Journey auf der Playstation 4 als Geschenk gibt. Noch bis zum 6. Mai gilt das Angebot, das für alle Spieler vollkommen gratis erhältlich ist. Außerdem könnt ihr Stadia Pro kostenlos ausprobieren, was mit einer Reihe von Spielen einhergeht. Egal für was ihr euch entscheidet, viel Spaß beim Spielen an diesem Wochenende!