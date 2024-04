Das können Sie von Sea of Thieves ab morgen erwarten

HQ

Morgen ist ein großer Tag für alle Fans von Sea of Thieves, da Season 12 des Spiels zeitgleich mit dem Start auch für PlayStation 5 veröffentlicht wird. Damit können wir uns natürlich auf jede Menge neue Features freuen.

Dazu gehören Dinge wie das Werfen von Messern, die Fähigkeit, auf Harpunenleinen zu laufen (die verwendet werden können, um Schiffe zu entern, vielleicht mit einem Chest of Sorrow an Bord zu laufen und es in den Boden des Schiffes zu legen?) und auch eine Granate, mit der man Skelette auf gegnerischen Schiffen erscheinen lassen kann.

Für die mehr als 40 Millionen Möchtegern-Freibeuter, die den Piratensimulator von Rare spielen, ist noch viel mehr in der Pipeline, sehen Sie sich das Video unten an, um einen soliden Überblick darüber zu erhalten, was wir ab dem 30. April in Sea of Thieves erwarten können.