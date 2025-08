Das komplette Pokémon The Movie 2000 wurde auf YouTube zur Verfügung gestellt

Vor kurzem hat The Pokémon Company beschlossen, einen seiner ältesten und beliebtesten Filme für alle völlig kostenlos zugänglich zu machen, indem es ihn auf YouTube veröffentlicht. Ja, Sie können sich das berühmte Pokémon: Der erste Film auf der Videoplattform ansehen, und jetzt können Sie sich auch den hervorragenden Pokémon The Movie 2000 ansehen.

Der Nachfolgefilm, der vor 25 Jahren veröffentlicht wurde, ist jetzt in voller Länge auf YouTube zu sehen und erzählt die zeitlose Geschichte, wie Ash und Pikachu sich mit dem Wächter des Meeres, dem mythischen Lugia, zusammentun, um die Ordnung in der Welt wiederherzustellen, nachdem ein Trainer die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht hat, indem er die legendären Vögel Articuno gefangen genommen hat. Lavados und Zapdos.

Der Film kam auch zu einer Zeit heraus, in der Animationsfilme am prägnantesten waren, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie auf der Suche nach etwas Interessantem sind, das Sie sich ansehen können, vielleicht um die Kinder im Sommer zu unterhalten, froh sein werden zu wissen, dass es nur 80 Minuten lang ist.

Schauen Sie es sich unten an, um einen massiven Schuss Nostalgie zu erleben.