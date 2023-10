Das kommende RTS von Digital Sun, Cataclismo, erreicht sein Kickstarter-Ziel in einer Woche

Obwohl es eine etwas riskantere Wette ist, als es in den Händen eines Verlags zu lassen, haben viele kleine und mittlere Studios Kickstarter im Laufe der Jahre als Finanzierungsplattform genutzt. Auf diese Weise, und obwohl es nur einen Teil ihrer Entwicklung abdeckt, würden viele von ihnen ohne die Unterstützung der Spieler nicht existieren.

Und jetzt können wir aufatmen, denn wir können bestätigen, dass ein neues Projekt von Digital Sun (Schöpfer von Moonlighter und Mageseeker: A League of Legends Story) mit dieser Initiative fortfahren wird. Vielleicht kennen Sie den Namen Cataclismo, denn es war eine der vielversprechenden Entwicklungen, die wir verfolgt haben, seit wir es zum ersten Mal auf dem letzten IndieDevDay in Barcelona gesehen haben und wo wir ein Interview mit dem Business Developer Albert Millán führen konnten, um mit uns ausführlich über das Spiel zu sprechen. die Sie unten sehen können.

Was ist Cataclismo? Es ist ein Spiel, das Echtzeitstrategie mit klassischem Tower Defense und dem Bau von Strukturen im Lego-Stil kombiniert. Und es scheint, dass das Vertrauen in das valencianische Studio ziemlich hoch ist, denn in weniger als einer Woche haben sie das Ziel von 50.000 Euro übertroffen, das immer noch gesetzt ist, und deren Kampagne erst weit in den November hinein abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass sie sicherlich über eine ziemlich große finanzielle Basis verfügen werden, um die Entwicklung bis zum Start des Spiels im Jahr 2024 aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund und wenn Sie sich als Unterstützer beteiligen möchten, können Sie hier auf die Kampagne zugreifen.