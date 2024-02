Das kommende Reboot von Crazy Taxi wird "Triple-A" sein

HQ

Sega schockierte so ziemlich jeden während der The Game Awards im Dezember, als sie nicht weniger als fünf neue Spiele ankündigten, die auf einigen ihrer beliebtesten Franchises basieren; Golden Axe, Jetset Radio, Shinobi, Streets of Rage und Crazy Taxi. Letzteres wurde nach der Veröffentlichung im Jahr 1999 wahnsinnig beliebt, und wie Sie wahrscheinlich wissen, geht es darum, Kunden in einem gelben Taxi dorthin zu bringen, wo sie wollen.

Wir liebten es, aber es hatte nur eine Welt und war ein Arcade-Spiel, das für mundgerechte Erlebnisse gedacht war. Wenn die Serie neu gestartet wird, werden wir wahrscheinlich noch viel mehr bekommen. Im Gespräch mit der Japan Times äußerte sich das relativ neue Sapporo Studio zum neuen Crazy Taxi und sagte (via Nintendo Life), dass sie " an der Entwicklung von Triple-A-Titeln teilnehmen, einschließlich Crazy Taxi".

Was das bedeutet, ist umstritten. Bei Crazy Taxi sollte es immer noch nur darum gehen, die Leute dorthin zu fahren, wo sie wollen, und Sega hat dieses einfache, aber geniale Konzept in den Fortsetzungen aufgebläht und versucht, neues Gameplay (wie das Springen von Autos) hinzuzufügen, was es ziemlich ruiniert hat. Was denkst du? Abgesehen von einer besseren Grafik, wie kann Crazy Taxi AAA-modernisiert werden?