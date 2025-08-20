Das kommende narrative Abenteuer In Our Nature lässt uns sowohl die Zeit als auch den Zweck erkunden

HQ

Auf der diesjährigen Devcom sprach Entwickler Sebastiaan Bulwalda mit uns über In Our Nature, ein narratives Fotospiel, bei dem die Spieler Zeit, Erinnerungen und persönliche Entscheidungen durch eine einzigartige Kameramechanik erkunden können.

"In Our Nature ist ein narratives Fotospiel, bei dem du eine Kamera hast, deren Sucher dir die Zukunft zeigt." erklärte Bulwalda. "Wenn man dann ein Bild macht, reist man tatsächlich zu diesem Moment, und die Bilder, die diese Kamera aufnimmt – wenn man sie verbrennt – kehrt man zu dem Moment zurück, in dem das Bild ursprünglich aufgenommen wurde."

Das Spiel folgt Emma, einer jungen Frau im Bayern der späten 1960er Jahre, die sich mit ihrer Zukunft auseinandersetzt. "Sie fühlt sich gefangen... Wird sie eine Karriere als Fotografin oder eine Romanze verfolgen?", sagte er. "Als ihr Vater auf dem Sterbebett offenbart, dass die Familie diese Kamera hat, die Zeitreisen ermöglicht, sagt sie: 'Oh, jetzt kann ich alle Leben erleben und sehen, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen möchte.' Es geht darum, seine Bestimmung zu finden."

Die Fotografie spielt eine zentrale Rolle, wobei sowohl Standard- als auch "zukünftige" Filmtypen das Gameplay beeinflussen. "Alle Dinge, von denen man Fotos machen kann, sind Sammlerstücke... Du willst all die Vögel, Wasserfälle und Felsstrukturen sehen, aber auch etwas Mysteriöses passiert in diesem Wald - Bomben gehen hoch und die Spieler werden herausfinden, warum", sagte er.

Mit Blick auf die Zukunft hofft das Team, In Our Nature Anfang 2027 zu veröffentlichen, zunächst für PC und Steam Deck, mit Plänen für eine Ausweitung auf andere große Konsolen.

Das vollständige Interview können Sie unten sehen.