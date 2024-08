Das kommende G.I. Joe: Snake Eyes -Spiel scheint auf einer offenen Welt zu basieren

Im späten Frühjahr berichteten wir, dass eine der Schlüsselfiguren hinter den Batman: Arkham-Spielen, Ames Kirshen, mit der Arbeit an einem neuen Spiel begonnen hat, in dem der G.I. Joe-Ninja Snake Eyes die Hauptrolle spielt. Und dank einer neuen Stellenausschreibung wissen wir jetzt ein wenig mehr darüber, was auf uns zukommt, denn das Studio stellt das Projekt so vor:

"Wir sind dabei, unser Entwicklerteam mit herausragenden Talenten zu besetzen, um unser erstes Multiplattform-AAA-Spiel zu entwickeln - eine mutige und zeitgemäße Neuinterpretation des GI JOE-Universums mit dem legendären Charakter Snake Eyes in der Hauptrolle!"

Genau wie in der Batman: Arkham-Trilogie scheint auch dieser AAA-Titel ein Open-World-Spiel zu sein, denn eine der geforderten Qualitäten ist "Erfahrung in der Arbeit an Open-World- und/oder Sandbox-Projekten".

Es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis wir etwas von dem Spiel sehen, das möglicherweise für die nächste Konsolengeneration veröffentlicht wird (oder auch nicht). Unabhängig davon klingt ein Open-World-Snake-Eyes-Spiel, das von dem Mann entwickelt wurde, der der ausführende Produzent von Batman: Arkham City war, wirklich lecker. In einem kürzlichen Interview hat Hasbro-Chef Dan Ayoub sogar gesagt, dass es ein düstereres Spiel sein wird ("nicht der GI Joe deines Vaters"), als ob es alles noch besser machen würde.

Also... Wie klingt das alles für Sie?

Danke Insider Gaming