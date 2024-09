Das Kiss-Biopic scheint seinen Regisseur gefunden zu haben

HQ

Nach 46 gemeinsamen Jahren hat sich die Rockband Kiss im vergangenen Dezember geschminkt und ihre Plateauschuhe und Anzüge endgültig an den Nagel gehängt. Sicher, wir haben schon einmal gehört, dass Kiss zum letzten Mal auf Tour war, aber sowohl Paul Stanley als auch Gene Simmons sind weit über 70 und es deutet vieles darauf hin, dass sie nach dem End of the Road World Tour in den Ruhestand gehen wollen.

Ein Zeichen dafür ist, dass ein Biopic mit dem Titel Shout it Out Loud kurz vor der Verfilmung steht, das die Geschichte der Band erzählt, und laut Deadline wird es wahrscheinlich von McG (Charlie's Angels, Terminator Salvation und Uglies - das heute auf Netflix Premiere feiert) inszeniert. Früher sollte Netflix das Projekt finanzieren, aber es scheint, dass Lionsgate diesen Teil übernommen hat.

Kiss wurde 1973 in New York von Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley und Peter Criss gegründet - die dank spektakulärer Bühnenshows mit viel Make-up und Effekten und vor allem - starken Hits schnell populär wurden. Weniger als ein Jahrzehnt später verließen Frehley und Criss die Band, mehrere andere Mitglieder kamen und gingen (Simmons und Stanley blieben immer). In den letzten 20 Jahren waren es jedoch Tommy Thayer und Eric Singer, die Gitarre und Schlagzeug bei Kiss gespielt haben, obwohl die Fans nie aufgehört haben, die Originalmitglieder zu lieben.

Obwohl Kiss im Vergleich zu vielen anderen Acts aus den 70er und 80er Jahren eine relativ sanftmütige Band war, gibt es keinen Mangel an Drama, Skandalen und natürlich großartigen Highlights, und wir haben keinen Zweifel daran, dass Shout it Out Loud ein interessantes Biopic abgeben könnte.

Welcher Kiss Track ist dein persönlicher Favorit?