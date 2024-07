Das Keys-To-Go 2 von Logitech soll das Tippen auf Tablets noch einfacher machen

HQ

Während das Tippen auf Tablets dank virtueller Tastaturen grundsätzlich ohne externe Peripheriegeräte möglich ist, lässt sich nicht leugnen, dass das Tipperlebnis mit einem taktilen und physischen Gerät viel großartiger ist. In diesem Bereich gibt es bereits Optionen, die physische und anschließbare Tastaturen auf Tablets bringen, aber jetzt unternimmt Logitech einen weiteren Versuch in diesem Bereich.

Dies geschieht in Form der Keys-To-Go 2, einer externen Tastatur, die an ein Tablet angeschlossen werden kann, um eine Tastatur anzubieten, die Tasten mit einem Rastermaß von 18 mm und Scherentasten mit einem Hub von 1 mm verwendet.

Um zu sehen, ob dieses Gerät mit seinen Gegenstücken mithalten kann, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.