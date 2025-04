Das Kartenspiel "The Horror at Highrook" erscheint am 1. Mai auf Steam

HQ

Heute Morgen gab der Indie-Entwickler Nullpointer Games bekannt, dass sein Titel The Horror at Highrook in wenigen Wochen, am 1. Mai, über Steam erscheint. Das Spiel ist ein narratives okkultes Karten-RPG und die Ankündigung wurde auf dem Lovecraftian Days-Event offiziell gemacht, zusammen mit einem neuen Trailer. Wir lassen es unten, damit Sie sehen können, was Sie denken.

Dieses neue Projekt lädt die Spieler ein, Highrook Manor zu betreten, um nach der Familie Ackeron zu suchen, einer Adelsfamilie, die spurlos verschwunden ist. Gerüchte deuten auf Pakte mit den Schatten und den Umgang mit arkanen Wesen hin. Die Spieler müssen ein Team von Ermittlern des Okkultismus leiten. Zu den Charakteren gehören: Vitali (Der Gelehrte), Astor (Der Mechanist), Atticus (Der Schläger) und Caligar (Der Pestdoktor). Ihre Erkundung des Ackeron-Anwesens führt aufgrund des verfluchten Geländes zu Begegnungen mit außerirdischen Wesen.

The Horror of Highrook bietet von Brettspielen inspiriertes Gameplay, berührungsbasierte Mechaniken und kartenbasierte Grafiken. Darüber hinaus entfaltet sich eine Gothic-Horror-Erzählung, in der das Herrenhaus seine dunklen Geheimnisse preisgibt.

Einige der Merkmale, auf die Sie achten sollten, sind die Erkundung eines albtraumhaften Setting, inspiriert von einer viktorianischen Welt, die H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe und Bram Stoker ähnelt. Du wirst in die dunklen Künste eingeführt und kombinierst Charaktere, Objekte und Orte, um okkulte Werkzeuge, Tränke und Rituale herzustellen. Du wirst ein Team von Charakteren aus den Elitegilden leiten, die über einzigartige Fähigkeiten und Sichtweisen verfügen. Und um das Spiel zu vervollständigen, lüften Sie die Geheimnisse, indem Sie Herausforderungen abschließen, die weitere Gebiete, Gegenstände oder Charaktere freischalten.

Du kannst eine Demo auf Steam spielen, die das erste Kapitel des Titels enthält - bist du bereit, deinen Verstand zu verlieren?