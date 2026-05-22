Das kannst du im vierwöchigen Welcome to Japan-Event von Forza Horizon 6 verdienen

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Es ist nur passend, dass das erste Rennen, das in Forza Horizon 6 debütiert, einen enormen Schwerpunkt auf japanischen Autos legt. Jetzt im Spiel verfügbar, hat die Welcome to Japan-Reihe begonnen und bietet eine vierwöchige Aktivität, bei der Spieler durch saisonale Wettbewerbe eine Auswahl japanischer Automodelle verdienen können.

Für diejenigen, die nicht wissen, was saisonale Aktivitäten sind: Das sind im Grunde einfach normale Aktivitäten auf der Forza Horizon 6 -Karte. Sie nehmen bestehende Rennen und Open-World-Aktivitäten und setzen eine zusätzliche Einschränkung auf, indem Sie ein Rennen in einem japanischen Klasse-A-Auto gewinnen oder einen Zeitangriff mit einem japanischen SUV absolvieren müssen. Die Situation ändert sich häufig, sodass Sie eine breite Garage benötigen, um das Nötige zu bewältigen.

Sollten Sie dies jedoch tun, gibt es viele zusätzliche Autos, die sich über die vier wechselnden Saisons über die nächsten vier Wochen erstrecken. Der Sommer, der jetzt in Betrieb ist, ermöglicht es den Fans, den Toyota Altezza RS200 Z Edition von 1999 und den Mitsubishi Lancer Evolution IX MR von 2006 zu gewinnen. Danach wird ab dem 28. Mai der Herbst sein, wenn der 1997er Nissan Skyline GT-R V-Spec und der 1991er Honda CR-X SiR erhältlich sind.

Als nächstes folgt die Wintersaison ab dem 4. Juni, in der der Subaru STI S209 2019 und der Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 2016 stattfinden. Abschließend ist die Frühjahrssaison ab dem 11. Juni, in der der Toyota Starlet Glanza V von 1996 und der Toyota Corolla SR5 von 1974. Außerdem wirst du, wenn du genug an der Saison teilnimmst, mit einem 2010er Nissan 370Z und sogar einem seltenen 2008er Mazda Furai belohnt.

Wirst du einige Aufgaben in der Welcome to Japan-Reihe abhaken?