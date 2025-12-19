Das Justizministerium wird heute "mehrere hunderttausend" Epstein-Akten veröffentlichen

HQ

Das US-Justizministerium wird heute laut stellvertretendem Justizminister Todd Blanche "mehrere hunderttausend" Dokumente veröffentlichen, die mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung stehen.

In einem Gespräch bei Fox & Friends sagte Blanche, die Akten würden eine breite Palette von Materialien im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu Epstein enthalten, betonte jedoch, dass einige Dokumente vorübergehend zurückgehalten werden könnten, um die Identität der Opfer zu schützen.

Er sagte, jedes Dokument werde überprüft, um sicherzustellen, dass die Identitäten der Opfer vollständig geschützt sind. Blanche fügte hinzu, dass in den kommenden Wochen weitere Aktenchargen veröffentlicht werden sollen, die möglicherweise mehrere hunderttausend weitere Dokumente umfassen.

Die Offenlegung folgt auf erneuten Druck auf Transparenz rund um die sogenannten Epstein-Akten und deren Umgang durch die Behörden. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte und wird in den kommenden Stunden aktualisiert, sobald wir die Epstein-Dateien erhalten.