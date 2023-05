Das John Wick-Franchise hat weltweit 1 Milliarde US-Dollar eingespielt

HQ

Das John Wick-Franchise hat weltweit offiziell die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschritten, wie die offizielle Twitter-Seite der Filmreihe bestätigt.

Bisher haben wir vier John Wick-Filme gesehen, und bei Zahlen wie diesen wäre es nicht verwunderlich, wenn wir irgendwann einen fünften sehen würden. Die Twitter-Seite schrieb, dass dies alles durch einen Welpen verursacht wurde, und bezog sich dabei auf das Setup für den ersten Film, in dem russische Gangster Wicks Hund töten.

John Wick: Chapter 4 wird diesen Monat auf digitalen Plattformen erscheinen, falls Sie noch keine Gelegenheit hatten, es auszuprobieren, aber abgesehen vom Hauptdarsteller selbst ist das John Wick-Franchise dabei, zu neuen Höhen aufzubrechen, da Ana de Armas in einem Spin-off mit dem Titel Ballerina mitspielen wird, und weitere Projekte sollen in Arbeit sein. Schon bald könnten wir also sehen, wie John Wick einen weiteren finanziellen Meilenstein überschreitet.