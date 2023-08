Das jahrzehntealte Call of Dutys gehörte im Juli zu den meistverkauften Spielen Großbritanniens

HQ

Nostalgie ist ein sehr mächtiges Werkzeug im Videospielsektor, und wenn Sie jemals einen Beweis dafür brauchten, sind die meistverkauften Spiele in Großbritannien im Juli 2023, einschließlich physischer und digitaler Verkäufe, ein großartiger Ort, um nachzusehen.

Laut Gamesindustry.biz wurden die Top-Ten-Charts für Großbritannien von allen auf dem Markt erhältlichen Spielen von Call of Duty dominiert, wobei die meistverkauften CoDs der Reihe Spiele waren, die vor über einem Jahrzehnt debütierten. Warum? Da das Matchmaking beider Spiele auf Xbox-Plattformen repariert wurde und anschließend bei verschiedenen Verkäufen reduziert wurde, erlebten die Titel ein massives Wiederaufleben des Interesses, genug, um Hogwarts Legacy zu übertreffen.

Die beiden fraglichen Call of Dutys sind Call of Duty: Black Ops 2 und Call of Duty: Modern Warfare 2, die auf den Plätzen vier bzw. fünf landeten. Vor ihnen lagen natürlich FIFA 23 auf dem ersten und Grand Theft Auto V auf dem zweiten, und dann überraschend und wahrscheinlich aufgrund der kürzlichen Portierungsankündigung von Red Dead Redemption kam Red Dead Redemption 2 auf den dritten Platz.

Nach den beiden alten Call of Dutys kamen Hogwarts Legacy im sechsten, F1 23 im siebten, Minecraft im achten, Call of Duty: Modern Warfare II (d.h. das späteste Call of Duty) im neunten und dann Diablo IV auf dem zehnten Platz.

Interessanterweise hat es Nintendo Switch nicht einmal geschafft, ein exklusives Spiel in die Top Ten zu bringen, aber das könnte auch an den Daten liegen, die digitale Verkäufe berücksichtigen, die Nintendo nicht oft teilt.

