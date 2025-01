Das Jahr 2025 ist erst wenige Tage alt, und die Entlassungen haben die Spieleindustrie bereits getroffen

HQ

2023 und 2024 waren schreckliche Jahre für Entlassungen in der Spielebranche, und auch wenn unsere Hoffnungen für 2025 anders waren, scheint es, dass es dem gleichen Trend folgen könnte. Nur wenige Tage nach Beginn des Jahres hat Netmarble F&C - eine Tochtergesellschaft des Entwicklers von Handyspielen Netmarble - 20 Mitarbeiter entlassen.

Das sind etwa 25 % der gesamten Belegschaft und keine gute Möglichkeit, das neue Jahr für diejenigen einzuläuten, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Die koreanische Zeitung YNA (via Insider Gaming) berichtet, dass Netmarble F&C derzeit an Demis Reborn arbeitet, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Mit den Entlassungen im Unternehmen ist es jedoch möglich, dass sich dieser Termin nach hinten verschiebt.

Außerdem hat das Spiel bereits erhebliche Änderungen am Kunststil und an der Atmosphäre erfahren, um ein erwachsenes Publikum besser anzusprechen. Wir müssen sehen, ob dies nur ein Ausrutscher in Bezug auf Trends ist oder ob die Spieleindustrie auf ein weiteres Jahr der Entlassungen eingestellt ist.