Das Jahr 2024 von Sony Interactive Entertainment war eine bizarre Mischung aus schwindelerregenden Höhen und pechschwarzem Scheitern

Zu Beginn des Jahres 2024 war keiner von uns auf das geradezu verrückte Jahr vorbereitet, in das Sony einsteigen würde. Sicher, der Kalender war untypisch leer - vor allem, wenn es um intern entwickelte Einzelspieler-Spiele ging - aber meistens sah er langweilig aus. Wolverine am Horizont, einige Live-Service-Titel in Form von Fairgames, Marathon und Concord und dann ein Trio von extern entwickelten Spielen - Rise of the Ronin, Stellar Blade und Helldivers II - um die Lücke in der ersten Party zu füllen. Wie gesagt: Langweilig und leer.

Als die erste Veröffentlichung auf die Straße kam, änderte sich jedoch der Ton. Helldivers II wurde mit hervorragenden Kritiken und himmelhohen Spielerzahlen veröffentlicht, und für ein paar Monate sah es so aus, als würde sich Sonys groß angelegte Live-Service-Kurskorrektur auszahlen. Das war eine willkommene Nachricht, vor allem nach der Absage von The Last of Us Online im Dezember 2023.

Rise of the Ronin und Stellar Blade folgten in den Monaten danach. Ersteres war eine etwas enttäuschende Erfahrung, die zu den unvergesslichsten Spielen von Team Ninja in jüngster Zeit gehört, während das in Südkorea entwickelte Stellar Blade mit seiner schamlos unterhaltsamen Kombination aus Nier: Automata und Soulslikes mit einem Protagonisten, dessen Kleidung mehr Schlagzeilen zu machen schien als alle anderen Elemente des Spiels zusammen, die Kritiker und Kommentarspuren etwas mehr anheizte.

So verging die erste Jahreshälfte ohne eine einzige Veröffentlichung (abgesehen von der jährlichen MLB: The Show 24) aus Sonys eigenen Studios. Auch hier nicht das Aufregendste.

Am letzten Frühlingstag änderte sich jedoch alles. Ein gemunkeltes Showcase entpuppte sich als State of Play, und es wurde von den beiden Titeln eröffnet und geschlossen, die sich in jeder Hinsicht als polare Gegensätze erweisen sollten. Der Opener Concord wurde von allgemeiner Negativität aufgenommen. Trendjagend und am Puls der Zeit vorbei, war die Kritik, und auch der Status als Live-Service half nicht.

Closer Astro Bot symbolisierte mit seinem "Gameplay first"-Ansatz und seinem äußerst charmanten Auftritt auf der Bühne die völlig gegenteilige Reaktion auf eindrucksvoll symbolische Weise.

Die beiden Spiele wurden im Abstand von nur wenigen Wochen veröffentlicht, aber tragikomischerweise war Concord bereits geschlossen, als Astro Bot die Kritiker, einschließlich meiner Wenigkeit, begeisterte. Die Kritiken von Concord waren ziemlich durchschnittlich, aber es wurde schnell klar, dass das Publikum nicht da war. Wie in überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das Spiel erreichte seinen Höhepunkt mit knapp 700 Spielern auf Steam. Eine fast unerhört niedrige Zahl, also holte Sony die Sense raus und stellte das brutal teure Spiel prompt ein. Brutal ist in diesem Fall ein zu bescheidenes Wort.

Astro Bot war eine ganz andere Geschichte. Die Verkaufszahlen sind zu diesem Zeitpunkt bescheiden, aber mit einer Opencritic-Bewertung von 95 %, Nutzerbewertungen auf dem gleichen Niveau und einem kürzlichen Gewinn der Game Awards besteht kein Zweifel daran, dass es in den meisten Bereichen ein Triumph für Sony ist. Es verweist auf eine Ära in der Geschichte von Sony, die viele vermissen. Die guten alten Zeiten, in denen das Gameplay an erster Stelle stand und Kreativität die wahnsinnigen Produktionswerte übertrumpfte.

Die Welle, auf der Astro Bot ritt, erreichte jedoch nicht die endgültige Veröffentlichung des Jahres. Lego Horizon Adventures war auf dem Papier eine etwas skurrile Idee, die in der Praxis zwar gut funktionierte, aber nie über den Durchschnitt stieg, was sich in den vorläufigen Angaben der Verkaufszahlen widerspiegelt.

Auf diese Weise endete das Jahr von Sony mit einer etwas bitteren Note. Wenn die beiden intern entwickelten Spiele ein Hinweis auf die Zukunft sind, scheint der Weg in die Zukunft offensichtlich zu sein. Und es ist bezeichnend, dass wir weder von Marathon noch von Fairgames etwas gesehen haben, während Sony in den letzten Monaten des Jahres zwei groß angelegte Einzelspieler-Spiele von zwei ihrer bekanntesten Studios angekündigt hat. Allerdings schmecken beide eher nach PS4 Sony als nach der PS2 Sony, die Astro Bot repräsentierte.

Mit dem durchschlagenden Misserfolg von Concord und zahlreichen Absagen scheint die große angekündigte Umstellung auf den Live-Service wenn nicht abgesagt, so doch zumindest erheblich abgeschwächt worden zu sein. Es sind jedoch noch Projekte in der Pipeline, und im Jahr 2025 dürfte es neue Entwicklungen in der Saga geben.

Im Moment scheint der Fokus jedoch darauf zu liegen, die klassischeren Prestige-Titel, mit denen Sony in der PS4-Ära so viel Erfolg hatte, wieder ins Rampenlicht zu rücken. Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet, Death Stranding 2: On the Beach und Ghost of Yotei von Kojima Productions sind ein starkes vierblättriges Kleeblatt, wobei die beiden letzteren nächstes Jahr in die Kinos kommen sollen.

Das ist vielversprechend genug, denn auf dem Papier handelt es sich um ein starkes vierblättriges Kleeblatt, über das wir noch nicht viel wissen. Aber für mich schmeckt es auch ein wenig zu sehr nach klassischem Sony-Prestige. Ich hoffe, dass Sony sich vom Erfolg von Astro Bot inspirieren lässt (und sich nicht vom offensichtlichen Misserfolg von Lego Horizon Adventures abschrecken lässt) und dass sie in Zukunft mehr Titel in Betracht ziehen, die vielleicht nicht den Fotorealismus vorantreiben und die Grenzen des filmischen Geschichtenerzählens erweitern, sondern sich stattdessen auf kreative Konzepte und guten altmodischen Spaß konzentrieren. Denn im Jahr 2024 hat das das Jahr vor einer Software-Katastrophe gerettet.