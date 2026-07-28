Das ist wahrscheinlich der leckerste Bowser der Welt

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Wahrscheinlich der bekannteste Schokoladenkünstler auf Instagram ist Amaury Guichon mit knapp 19 Millionen Followern, bekannt unter anderem für die Netflix-Serie School of Chocolate. Jetzt ist er wieder dabei, mit einer seiner vielen großartigen Schokoladenkreationen, und diesmal hat er den furchterregendsten Bewohner des Pilzkönigreichs neu interpretiert – Bowser.

In einem Instagram-Post, der uns gleichermaßen Lust auf etwas Süßes und Beeindruckt macht, sehen wir, wie köstliche Schokolade sorgfältig in Marios ewigen Antagonisten verwandelt wird. Sehen Sie sich dieses unglaublich beeindruckende Werk und das Ergebnis unten an.