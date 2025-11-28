Das ist Russlands neue Waffe: Eine Staffel Spionagetauben mit Gehirnimplantaten und Kameras

HQ

Russland hat ein neues Überwachungsprogramm vorgestellt, das lebende Tauben mit neuronalen Implantaten und Miniaturelektronik verwendet und damit eine Alternative der nächsten Generation zu herkömmlichen Drohnen darstellt.

Das von der Moskauer ansässige Neurotechnologiefirma Neiry entwickelte Projekt stattet Vögeln mit Elektroden in ihr Gehirn und kleinen solarbetriebenen Rucksäcken mit Navigationssystemen, Empfängern und GPS-Geräten aus.

Laut dem Unternehmen können Betreiber die Tauben aus der Ferne steuern, indem sie Signale direkt an ihre neuronalen Implantate senden, sodass die Vögel ihren Kurs ändern können, als würden sie auf ihre eigenen Instinkte reagieren. Das System erfordert keine Verhaltensschulung, was Sicherheitsexperten Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit verdeckter Überwachung in Städten oder Konfliktzonen auslöst.

Das in Moskau ansässige Neurotechnologieunternehmen Neiry

Neiry sagt, die modifizierten Tauben können lange Strecken fliegen und könnten schließlich durch größere Vögel wie Raben, Möwen oder sogar Albatrosse für maritime Einsätze ersetzt oder ergänzt werden. Das Unternehmen hat nicht bekannt gegeben, wie viele Vögel während der Tests verwendet oder verloren gegangen sind, präsentiert das Programm aber weiterhin als Werkzeug zur Überwachung sensibler Standorte.

Die Technologie entsteht, während Russland sein Portfolio unkonventioneller Aufklärungsmethoden erweitert, darunter die langjährige Praxis, Kampfdelfine für maritime Patrouillen einzusetzen, Unterwassersaboteure zu neutralisieren, Limpetminen zu stationieren oder Aufklärungsmissionen durchzuführen.

Neiry, das sich selbst als Technologieunternehmen beschreibt, das "neurotechnologiebasierte Produkte für jeden Lebensbereich entwickelt", hat zuvor mit Kuhhirnen experimentiert, um die Milchproduktion zu steigern (wie Sie im untenstehenden Beitrag sehen können). Nun scheint sich der Fokus auf Tauben verlagert zu haben.