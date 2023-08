Das ist Lara Croft in Call of Duty: Warzone 2

HQ

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass ein Lara-Croft-Skin zu Call of Duty: Warzone 2 (und Modern Warfare 2) kommt. Sie wird am 9. September während Season 5 Reloaded als Operator hinzugefügt, und jetzt haben wir einen ersten Blick auf diese neue Version der Heldin geworfen.

Wie Sie sehen können, sieht sie aus wie eine Mischung aus Lara Croft aus der neuesten Trilogie von Spielen (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider) und dem Original aus den Abenteuern der 90er Jahre auf der ursprünglichen PlayStation und Sega Saturn. Ob dies ein Hinweis darauf ist, wie sie in ihrem nächsten Spiel aussehen wird, bleibt abzuwarten, aber es ist nicht allzu weit hergeholt zu glauben, dass dies das ist, was sie anstreben.