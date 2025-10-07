Das ist Lamborghinis neue Designsprache

HQ

Das Autodesign von Lamborghini ist in den letzten zehn Jahren immer kantiger geworden und mit immer mehr spitzen Details versehen und mit dem neuen Flaggschiff Revuelto fühlt es sich in vielerlei Hinsicht so an, als wäre der italienische Sportwagenhersteller mit der aktuellen Designsprache am Ende der Fahnenstange angelangt. Das wird auch deutlich, wenn sie jetzt das Concept Car Manifesto gezeigt haben, das ein Design-Manifest für zukünftige Lamborghinis ist und einen minimalistischeren Touch bietet. Mitja Borkert, Design Director von Lambo, sagt über das neue Design: "Wir geben dem Adrenalin eine Form."