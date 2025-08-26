Das ist es, was man von Release 3.0 in Assetto Corsa Evo erwarten kann

HQ

Italienisch Kunos arbeitet fieberhaft an der bevorstehenden Version 1.0 von Assetto Corsa Evo und in den letzten zwei Monaten haben viele Sim-Racing-Fanatiker auf detaillierte Informationen zum Release 3.0 gewartet, das in Arbeit ist. Assetto Corsa Vater und Kunos Gründer Marco Massarutto hat das Update am Wochenende in einem ausführlichen Videoclip durchlaufen und wir können viele Verbesserungen in 3.0 erwarten.

Zu Beginn werden wir Multiplayer-Rennen für bis zu 16 Spieler bekommen, die mit Release 3.0 beginnen. Mit diesem Update werden auch benutzerdefinierte Lobbys verfügbar sein, die Autophysik wird ziemlich aufgewertet und Evo wird der erste Titel im Sim-Racing-Genre sein, der Reifenphysik verwendet, die in 1000 Hz berechnet wird, verspricht Kunos. Es gab einige Beschwerden, dass es den Autos in Evo an Biss mangelt und sie sich über dem Asphalt etwas "schwebend" anfühlen, etwas, das Kunos verspricht, wird mit Release 3.0 und dieser Physikverbesserung behoben.

Die Benutzeroberfläche des Spiels wird in Version 3.0 ebenfalls überarbeitet und es werden mehr Einstellungen für das Force Feedback des Spiels angezeigt. Massarutto sagt in dem Video, dass das fehlende Gefühl im FFB viel damit zu tun hat, dass viele ältere Lenkräder mit Direktantrieb alte FFB-Protokolle ausführen und dass sie diese auch unterstützen, mit Release 3.0.

Unter den neuen Tracks, die veröffentlicht werden, können wir Spa und Red Bull Ring erwarten. Darüber hinaus werden auch neun neue Autos veröffentlicht, die ihr im Folgenden finden könnt:

• Audi RS6 Avant

• BMW M3 E30

• BMW M4 GT3 Evo

• Caterham Academy

• Dallara Stradale

• Ferrari F2004 Formula One

• Mercedes-Benz 190E Evo II

• Lamborghini Super Trofeo

• Porsche Cayman GT4 RS Clubsport

Also... Wann wird dann Assetto Corsa Evo Release 3.0 veröffentlicht? Wir wissen es nicht. Kunos weigert sich, genau zu sagen, wann, bevor das Video endet.