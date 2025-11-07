Das ist die neue Miniaturrakete, die Deutschland zur Bekämpfung von Drohnen entwickelt

HQ

Deutschland hat die Finanzierung des Small Anti-Drone Missile (SADM) bewilligt, einer neuen Waffe, mit der kleine Drohnen kostengünstig und effektiv zerstört werden sollen. Die von MBDA produzierte Rakete wird auf den Flugabwehrfahrzeugen Skyranger 30 von Rheinmetall montiert.

Mit dem grünen Licht des Gesetzgebers am 5. November (via Defense News) markiert das SADM-Projekt den ersten Schritt Deutschlands auf dem Weg zum Einsatz eines gepanzerten Systems, das speziell für die Abwehr von Klein- und Kleinstdrohnen gebaut wurde, einer Bedrohung, die immer ernster wird.

Lehren aus der Ukraine

Jedes Skyranger-Fahrzeug wird in der Lage sein, bis zu zwölf Raketen zu tragen, was seine effektive Reichweite von 2 auf etwa 6 Kilometer erhöht. In Kombination mit der Hauptkanone des Fahrzeugs konnte das System bis zu dreißig Drohnen in einem Gefecht abschießen.

Das Design der Rakete zielt auf Drohnen mit einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm (UAS der Klasse 1) ab und umfasst einen spezialisierten Suchkopf und einen Gefechtskopf für Präzisionsschläge. Der Deutsche Bundestag hat 490 Millionen Euro für das Programm bewilligt.

Die SADM wird sich auch dem European Sky Shield Initiative anschließen, einer multinationalen Anstrengung zur Koordinierung der Luftverteidigungsfähigkeiten in ganz Europa als Reaktion auf die wachsenden Bedrohungen aus der Luft, die durch die russische Invasion in der Ukraine aufgedeckt wurden. Was halten Sie von dieser Rakete?