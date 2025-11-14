Das ist der Peugeot Polygon

HQ

Es ist nichts Neues, dass Autohersteller oft Konzeptfahrzeuge entwerfen, die sie gerne zur Schau stellen, um ein wenig über ihre Designzukunft zu sprechen. Das französische Unternehmen Peugeot ist das jüngste Unternehmen, das seine neue Designsprache in Form des Konzeptfahrzeugs Polygon vorstellt, das derzeit auch in Fortnite verfügbar ist. Wenn Sie die Designgeschichte von Peugeot verfolgt haben, werden Sie Teile des 208 und 206 sehen, plus natürlich jede Menge futuristischen Krimi.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Mit dem POLYGON CONCEPT wird der Hypersquare® von Peugeot zur greifbaren Realität und ermöglicht es dem Fahrer, die Vorteile und den einzigartigen Fahrspaß dieser neuen Technologie zu entdecken. Seit über einem Jahrhundert fahren Autofahrer mit dem traditionellen runden Lenkrad. Heute geht PEUGEOT mit Hypersquare® neue Wege und erfindet das Rad völlig neu. Hypersquare® ist mehr als eine neue Form - es ist ein neuer ergonomischer Ansatz für das PEUGEOT i-Cockpit® und ein vollelektronisches Steuerungssystem für das Fahrzeug.

Es ist mit der elektronischen Steer-by-Wire-Lenkungstechnologie gekoppelt - keine mechanische Verbindung zwischen der Lenkung und den Rädern, nur eine rein elektronische Steuerung. Diese Technologie, die sich in der Luft- und Raumfahrtindustrie bewährt hat, wird ab 2027 in einem Serienfahrzeug von PEUGEOT verfügbar sein. Über die herkömmliche Servolenkung hinaus ist das System innovativ, indem es die Lenkübersetzung basierend auf der Geschwindigkeit anpasst. Bei niedrigen Geschwindigkeiten - zum Einparken oder Wenden - ermöglicht Hypersquare® schnelle und einfache Manöver, ohne die Hände zu bewegen oder mehrere Kurven zu machen (mit einer maximalen Drehung von 170° in jede Richtung - insgesamt etwas weniger als eine volle Umdrehung - im Vergleich zu drei vollen Umdrehungen mit einem herkömmlichen Rad)."