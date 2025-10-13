Das ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2025

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2025 für ihre bahnbrechende Forschung darüber erhalten haben, wie Innovation das langfristige Wirtschaftswachstum antreibt. "Die Preisträger haben uns gelehrt, dass nachhaltiges Wachstum keine Selbstverständlichkeit ist. Wirtschaftliche Stagnation, nicht Wachstum, war während des größten Teils der Menschheitsgeschichte die Norm. Ihre Arbeit zeigt, dass wir uns der Bedrohungen für das anhaltende Wachstum bewusst sein und ihnen entgegenwirken müssen", so die Preisverleihungsstelle in einer Erklärung. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!