Das ist der Nobelpreis für Physik für das Jahr 2025

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass die US-amerikanischen Wissenschaftler John Clarke, Michel Devoret und John Martinis den Nobelpreis für Physik 2025 für bahnbrechende Experimente erhalten haben, die die Quantenmechanik in die greifbare Welt gebracht haben. Ihre Arbeit, die vor Jahrzehnten mit supraleitenden Schaltkreisen durchgeführt wurde, legte den Grundstein für die nächste Generation von Quantentechnologien, von sicherer Kommunikation über fortschrittliche Computer und Sensoren bis hin zu Telefonen in unseren Taschen. "Ich spreche mit meinem Handy und ich vermute, dass Sie es auch sind, und einer der tieferen Gründe, warum das Handy funktioniert, ist wegen all dieser Arbeit." Clarke sagte der Nobel-Pressekonferenz am Telefon. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!