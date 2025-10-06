Das ist der Nobelpreis für Medizin 2025

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Aufdeckung von Schlüsselmechanismen erhalten haben, die das Immunsystem im Gleichgewicht halten. Ihre Arbeit, die aufdeckte, wie bestimmte T-Zellen den Körper daran hindern, sich gegen sich selbst zu wenden, hat die Türen zu neuen Behandlungen für Krebs und Autoimmunerkrankungen geöffnet. Die Auszeichnung, die in Stockholm bekannt gegeben wurde, ist der erste Nobelpreis der Saison und würdigt eine Entdeckung, die die moderne Medizin weiterhin beeinflusst. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!