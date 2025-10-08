Das ist der Nobelpreis für Chemie 2025

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Nobelpreis für Chemie 2025 an Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi für ihre bahnbrechende Arbeit an molekularen Gerüsten verliehen wurde, die Gase einfangen und speichern, Wasser aus der Luft extrahieren und zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen beitragen können. "Eine kleine Menge solchen Materials kann fast wie Hermines Handtasche in Harry Potter sein. Er kann riesige Mengen an Gas in einem winzigen Volumen speichern", sagte Olof Ramström, Mitglied des Nobelkomitees für Chemie. Dadurch eröffnet die Entdeckung neue Wege, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und Wasserknappheit anzugehen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!