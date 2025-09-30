Das ist der neue Mansory Revuelto von F1-Star Esteban Ocon

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass viele Formel-1-Fahrer viel Geld für superteure Hypercars ausgeben, die sie oft einfach in ihren Garagen in Monaco parken und stehen lassen. Haas-Pilot Esteban Ocon will natürlich nicht schlimmer sein und hat seinen neuen Lamborghini Revuelto zu den viel geschmähten Mansory-Autositzen gebracht, die große Teile der Karosserie durch rot/schwarze Kohlefaser ersetzt und das Interieur neu genäht haben. Bei den Aluminium- und Kohlefaserplatten wurde nichts getan, weil Mansory glaubt, dass der Motor und der Antriebsstrang bereits leistungsstark genug sind.

Carbuzz: "Auch am Heck des Revuelto ist viel los. Für den Anfang wurde der originale hydraulische Heckflügel durch einen aus geschmiedeter Kohlefaser gefertigten Heckflügel ersetzt und ein ausgeprägterer Heckdiffusor wurde ebenfalls hinzugefügt. Ein Satz komplizierter Aftermarket-Räder rundet den Look ab. Es ist zwar schwer, hinter einigen von Mansorys Projekten zu stehen, aber dieses stört uns eigentlich nicht. Die einzigartigen Details haben nicht vor dem Äußeren Halt gemacht. Im Inneren befinden sich Bereiche aus leuchtend rotem Leder, unter anderem auf dem Armaturenbrett und dem Getriebetunnel. Das Ocon-Logo wurde auch auf den Türverkleidungen und dem Dachhimmel angebracht. Auch der Start-Stopp-Knopf des Motors wurde an den Dachhimmel verlegt. Rote Sicherheitsgurte vervollständigen die Modifikationen."