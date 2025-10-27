Das ist der neue Ferrari F76: Ein digitaler Einblick in die neue Designsprache

HQ

Nein, es handelt sich nicht um ein physisches Konzept, das auf einer der nächsten Automessen ausgestellt wird, und es ist definitiv kein Auto, das aus offensichtlichen Gründen in Produktion gehen wird. Es ist jedoch ein Blick auf die kommende Designzukunft von Ferrari, die von Designchef Flavio Manzoni unterzeichnet wurde. Es ist auch eine Hommage an Ferraris Le-Mans-Siege und das sagt der Hersteller selbst über seine digitale Kreation:

"Wir wollen die Grenzen des Automobildesigns neu definieren, bei denen Form, Funktion und Leistung zu einem einzigen Organismus verschmelzen. Der F76 ist ein Design-Manifest, das darauf abzielt, die Formen der Ferraris der Zukunft vorwegzunehmen."