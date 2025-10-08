Das ist der neue Aston Martin DB12 S

HQ

Der Aston Martin DB12 ist natürlich schon in seiner Basisversion ein extrem potenter Sportwagen, aber das reicht noch nicht, wenn es nach dem britischen, vom Bond gesponserten Sportwagenhersteller geht, der nun eine schlechtere Version auf den Markt bringt, die sie nach guter alter Tradition schlicht und einfach das S nennen. Der DB12 S leistet 690 PS statt wie in der Serienversion 671 PS, und das über den Vierliter-V8 von Aston. Auch das Fahrwerk ist steifer, die Dämpfer besser und die Bremsen schärfer (sie sind natürlich aus Keramik und haben sich die Technologie vom Hypercar Valkyrie ausgeliehen).

"Der DB12 S wurde für diejenigen entwickelt, die das Tempo vorgeben. Die die Welt gestalten. Die nach vorne schauen, nicht zurück. Das unverwechselbare "S"-Abzeichen, ein Signal für unvergleichliche Leistung, entwickelt, um führend zu sein. Entfesselung von 700 PS und 800 Nm Drehmoment. Meistern Sie 0-60 mph in atemberaubenden 3,4 Sekunden. Mit einem aggressiv geformten Exterieur und Leichtbautechnologien, die ihren sportlichen Zweck nachdrücklich deklarieren. Liefert erstklassige Leistung mit einer intensivierten dynamischen Kante. Ein Supertourer für alle, die sich alle Straßen zu eigen machen.

Der DB12 S ist das leistungsstärkste V8-Modell ohne Hybridantrieb seiner Klasse. Ausgestattet mit einem neu kalibrierten 8-Gang-Automatikgetriebe mit schnellen Schaltvorgängen von 120 Millisekunden, die ein sofortiges Ansprechverhalten gewährleisten. Das Handling wird durch eine verbesserte Dämpfersoftware, ein optimiertes elektronisches Differenzial (E-Diff) und einen dickeren Stabilisator geschärft, der für außergewöhnliche Agilität sorgt. Die serienmäßigen Carbon-Keramik-Bremsen verbessern sowohl die Bremskraft als auch die ungefederten Massen erheblich. Sein durchsetzungsfähiger Charakter wird durch einen neuen, muskulösen Auspuffsound noch verstärkt. Dies ist eine Maschine, die auf absolute Präzision geschliffen wurde, mit einer unbezwingbaren Haltung."