Das ist der Mercedes-AMG GT2 Edition W16

HQ

Die Rennversion des AMG GTR von Mercedes (für die Rennstrecke gedacht) heißt GT2 und war in den letzten drei Jahren für diejenigen mit einem dicken Portemonnaie und einem akuten Trackday-Verlangen erhältlich. Jetzt gibt es eine spezielle Version mit Wurzeln in der Formel 1, genannt W16. In dieser Version wurde der Vierliter-Biturbo-V8 auf satte 818 PS (738 Nm Drehmoment) aufgeschreckt, und im Heckflügel gibt es eine DRS-Funktion, die zusätzliche 98 PS hinzufügt. 916 Kuschel an den Hinterrädern, mit anderen Worten, in einem Auto, das bereits das zweitschnellste in der gesamten Klasse war (nach dem Porsche GT2 RS Mantey). Petronas AMG Mercedes F1-Star Kimi Antonelli hat seine Handschrift auf die Innentüren gesetzt und die Farbe ist natürlich eine Hommage an den alten Silberpfeil, den Lewis Hamilton gefahren ist. Der Preis dann? 700.000 US-Dollar, einschließlich Steuern und Liefergebühr, nach Hause bis zur Tür.