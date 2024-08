Das ist der lustigste Witz des Jahres, laut dem Edinburgh Fringe Festival

HQ

Das Edinburgh Fringe Festival neigt sich bald dem Ende zu, aber wir haben bereits den besten Witz von der Veranstaltung. Im Laufe des Monats August reisen Comedians, Performer und mehr nach Edinburgh, um ihrem Handwerk nachzugehen, wobei viele Top-Talente ihr Können unter Beweis stellen.

Laut den Teilnehmern des Festivals gab es einen Witz, der sich von den anderen abhob, und zwar von dem Komiker Mark Simmons, der für seinen Witz ein nautisches Thema wählte. Der Witz lautet: "Ich wollte mit dem kleinsten Schiff der Welt um die Welt segeln, aber ich habe es in Flaschen abgefüllt."

Sehr gut. Ein höflicher Atemzug entwich meiner Nase, was so ziemlich die beste britische Antwort ist, die man bekommen kann. Andere Witze, die es in die Top-Plätze geschafft haben , waren: "Ich nehme seit Monaten Salsa-Unterricht, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich Fortschritte mache. Es ist nur ein Schritt nach vorne... zwei Schritte zurück" von Alec Snook und "Einmal Pferd in einem Restaurant gegessen - war nicht toll. Der Anlasser war in Ordnung, aber die Mähne war schrecklich" von Alex Kitson.

Die vollständige Liste der 15 besten Witze finden Sie hier.

