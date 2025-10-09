Das ist der Literaturnobelpreis 2025

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai mit dem Literaturnobelpreis 2025 ausgezeichnet wurde. "Der Literaturnobelpreis 2025 geht an den ungarischen Autor László Krasznahorkai für sein überzeugendes und visionäres Werk, das inmitten des apokalyptischen Terrors die Kraft der Kunst bekräftigt ", sagte Mats Malm, Staatssekretär der Schwedischen Akademie. Damit reiht sich Krasznahorkai in eine Reihe gefeierter Schriftsteller ein, deren Werk die Weltliteratur seit mehr als einem Jahrhundert geprägt hat. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!